旅館也加入 台南新營再添2處避難收容處所

2017-01-05 19:18

［記者王涵平／台南報導］新營區原有15處避難收容處所，公所今日與2旅館業者簽約，加入避難收容處所支援行列，也希望號召更多優良善心企業共襄盛舉。

新營區長張睿民表示，因應災害發生時，災害擴大危及住屋導致民眾無法居住，或預防性疏散撤離，目前規劃新營區公所、太子爺廟香客大樓、大宏王公社區活動中心、南新國中、新進國小等15處避難收容處所，總收容人數為8250人（室內收容4060人，室外收容4190人）。

然台南0206地震有眾多住戶無家可歸，新營區丹尼爾、歐堡汽車旅館業者去年主動與公所聯繫願意加入災害防救體系，協助擴充避難收容處所收容能量，無償各提供6間房間及早餐，合約期分別為4年及2年。

今日簽訂支援協定，南市災害防救辦公室執行秘書侯俊彥嘉勉肯定新營區公所與民間企業結盟的標竿作法。