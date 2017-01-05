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老舊偵防車下雨會滲水 埔里地母廟捐車救急

2017-01-05  19:08

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣不僅警力不足，財政困窘也讓警用裝備捉襟見肘，埔里分局1輛偵查車一開就是15年，雨天甚至還會滲水，埔里鎮地母廟今天特別捐贈1輛近百萬元的偵防車，縣長林明溱到場致謝，坦言縣府財政困難，難以負擔縣內老舊警用車輛上千萬元的汰換經費，廟方善行堪稱是及時雨。

埔里鎮寶湖宮天地堂（地母廟）是國地母總廟，香火鼎盛，全國信徒眾多，廟方也積極參與地方公益，推動急難救助、成立清寒獎助學金、舉辦藝文活動，也捐贈警用車輛，協助警方打擊犯罪。

今天捐贈埔里分局1輛近百萬元的偵防車，縣長林明溱親自受贈，感謝廟方於103年捐贈埔里分局1輛巡邏車，再發心助警。董事長林秋堂表示，埔里分局副分局長陳明城常到廟參拜，有次提及分局的偵防車已經老舊，下雨天還會滲雨，覺得很誇張，提案捐車方便員警勤務，也獲得董事會的支持。

由於偵防車非巡邏車，偵辦查緝案件時得埋伏或低調行事，無法在車身印上廟方捐贈字樣，但警方表示會標註在車內，感謝廟方的善意。

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  • 埔里鎮地母廟捐贈埔里分局要價近百萬元偵防車，由董事長林秋堂（右）將鑰匙交給縣長林明溱（中）。（記者佟振國攝）

    埔里鎮地母廟捐贈埔里分局要價近百萬元偵防車，由董事長林秋堂（右）將鑰匙交給縣長林明溱（中）。（記者佟振國攝）

  • 縣長林明溱坐上嶄新的偵防車，感謝廟方的熱心公益。（記者佟振國攝）

    縣長林明溱坐上嶄新的偵防車，感謝廟方的熱心公益。（記者佟振國攝）

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