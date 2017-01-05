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「警光亮點」鍾馨娟 網友心動：可以逮捕我嗎？

高雄市苓雅分局成功路派出所女警鍾馨娟，個性活潑外向。（圖擷取自警光新聞雲臉書粉絲專頁）

2017-01-05  19:59

〔即時新聞／綜合報導〕「警光新聞雲」臉書粉絲專頁今年元旦公布1月份「警光亮點」，其中任職高雄市苓雅分局成功路派出所的鍾馨娟，甜美笑容和一雙長腿，讓大批網友們眼睛為之一亮，大呼戀愛了～！

「警光新聞雲」指出，鍾馨娟來自高雄，畢業於臺灣警察專科學校32期，104年10月分發至苓雅分局成功路派出所，外表恬靜的她，其實個性活潑外向、說話幽默風趣，是團體開心果。

鍾馨娟在派出所裡負責處理婦幼家暴業務，也常調解夫妻感情糾紛，她樂於傾聽雙方說法，不偏頗任何一方，慢慢地抽絲剝繭、分析問題，讓當事人雙方都能信服，也頻獲讚「女警真是處理感情的一道曙光」。

鍾馨娟的亮麗外型，讓她的制服照及生活照在臉書粉專曝光後，也火速被轉載至PTT，引起表特版鄉民狂推：「好心動」、「身材好好」、「難怪台灣犯罪率這麼高」、「可以逮捕我嗎><」。

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  • 高雄市苓雅分局成功路派出所女警鍾馨娟，成為一月份「警光亮點」。（圖擷取自警光新聞雲臉書粉絲專頁）

    高雄市苓雅分局成功路派出所女警鍾馨娟，成為一月份「警光亮點」。（圖擷取自警光新聞雲臉書粉絲專頁）

  • 鍾馨娟的生活照上傳至臉書粉專後，讓網友大呼戀愛了。（圖擷取自警光新聞雲臉書粉絲專頁）

    鍾馨娟的生活照上傳至臉書粉專後，讓網友大呼戀愛了。（圖擷取自警光新聞雲臉書粉絲專頁）

  • 鍾馨娟的一雙長腿相當吸睛。（圖擷取自警光新聞雲臉書粉絲專頁）

    鍾馨娟的一雙長腿相當吸睛。（圖擷取自警光新聞雲臉書粉絲專頁）

  • 鍾馨娟的生活照也相當甜美。（圖擷取自警光新聞雲臉書粉絲專頁）

    鍾馨娟的生活照也相當甜美。（圖擷取自警光新聞雲臉書粉絲專頁）

  • 網友紛紛大讚：「好想被她逮捕」。（圖擷取自警光新聞雲臉書粉絲專頁）

    網友紛紛大讚：「好想被她逮捕」。（圖擷取自警光新聞雲臉書粉絲專頁）

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