違停車主業障太重？ 遭住戶貼「衛生棉」驅魔

一輛白色轎車因屢次停在他人公寓出入口，遭住戶貼衛生棉惡搞幫他「驅魔」。（圖擷自爆料公社）

2017-01-05 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市一輛白色轎車，因為屢次違停在租屋處門口，導致住戶進出不方便，因此被某住戶惡搞，用「衛生棉」貼車當作符咒，幫車主驅魔，但不少網友把焦點放在：「衛生棉很貴欸，根本下重本」，讓人哭笑不得。

一名網友在臉書《爆料公社》貼出一台白色轎車被貼滿衛生棉的照片，雨刷下還夾了紙寫著：「你應該中邪卡太深，所以一睡下去就深陷邪魔妖法，賜你一串靈符。」疑似車主常把車停在這裡，在車內呼呼大睡擋道讓某住戶不爽，整輛車才會慘遭貼滿衛生棉。

不少網友留言：「下重本耶，衛生棉也不便宜」、「不僅吸光你的邪氣，也吸走妳的悶氣，乾爽呵護你的『好朋友』」、「比red bull給的翅膀還多」、「很不環保，怎麼沒拿用過的？」、「貼用過的靈力會更強」。