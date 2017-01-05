| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》柯文哲與民進黨合作 林鶴明將入總統府
 首頁 > 生活

違停車主業障太重？ 遭住戶貼「衛生棉」驅魔

一輛白色轎車因屢次停在他人公寓出入口，遭住戶貼衛生棉惡搞幫他「驅魔」。（圖擷自爆料公社）

2017-01-05  20:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市一輛白色轎車，因為屢次違停在租屋處門口，導致住戶進出不方便，因此被某住戶惡搞，用「衛生棉」貼車當作符咒，幫車主驅魔，但不少網友把焦點放在：「衛生棉很貴欸，根本下重本」，讓人哭笑不得。

一名網友在臉書《爆料公社》貼出一台白色轎車被貼滿衛生棉的照片，雨刷下還夾了紙寫著：「你應該中邪卡太深，所以一睡下去就深陷邪魔妖法，賜你一串靈符。」疑似車主常把車停在這裡，在車內呼呼大睡擋道讓某住戶不爽，整輛車才會慘遭貼滿衛生棉。

不少網友留言：「下重本耶，衛生棉也不便宜」、「不僅吸光你的邪氣，也吸走妳的悶氣，乾爽呵護你的『好朋友』」、「比red bull給的翅膀還多」、「很不環保，怎麼沒拿用過的？」、「貼用過的靈力會更強」。

廣告
  • 一輛白色轎車因屢次停在他人公寓出入口，遭住戶貼衛生棉惡搞幫他「驅魔」。（圖擷自爆料公社）

    一輛白色轎車因屢次停在他人公寓出入口，遭住戶貼衛生棉惡搞幫他「驅魔」。（圖擷自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 擋道 衛生棉 違停
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：違停車主業障太重？ 遭住戶貼「衛生棉」驅魔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.