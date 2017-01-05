老窗戶變畫布 水墨書法屏東展出

2017-01-05 18:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕舊窗戶也能變成藝術品，畫家蔡松潭運用巧思創意，以擅長的水墨、鳥蟲畫法，將生活中看似無用的廢棄木窗木板，變成饒富美學情趣的作品，即日起至2月1日在屏東縣政府文化處一樓展出。

蔡松潭表示，屏東縣鄉土藝術館在整修過程中，留下了廢棄的舊式木窗木板，這些年歲悠久的木板或老窗，事實上是獨一無二的大自然畫布，他接受文化處的藝術再利用提議，思考如何將功成身退的老物賦予新元素，延續它們的生命。

於是蔡松潭將自己擅長的水墨、鳥蟲畫法，利用檜木紋理、舊窗景觀進行創作，複合媒材的呈現，與他過去的水墨書法大不相同，他希望透過展覽讓觀眾了解，想像力與創意可創造新的生活情趣與思維。

蔡松潭作品數度入選屏東美展、南瀛美展與臺陽美展，曾經連續5年獲得日本書藝院推薦獎，現為鑑察員資格，作品曾在佛光緣美術館、屏東科技大學、泉州閩南畫院、臺積電竹科廠等地展出；此次在屏東文化處的「老窗舊板新藝境」個展，將於1月7日上午10時舉辦開展茶會。