澎湖土魠魚量少價高 疑與氣候變遷有關

今年澎湖〈魚土〉魠量少價高，民眾都希望重現以往豐收景象。（資料照、記者劉禹慶攝）

2017-01-05 18:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖白金〈魚土〉魠量少價高，遭漁民懷疑為越界中國漁船中途攔截，但澎湖海巡隊表示，〈魚土〉魠為表層浮游魚類，中國漁船則是底拖網，漁法不同無法捕捉；漁業單位則研判與氣候變遷有關。

〈魚土〉魠魚在台灣主要分布在澎湖海域，其原因為冬季時，順著中國沿岸流南下，至澎湖西側海域覓食產卵；主要漁汛在入冬以後到清明前夕（12月初到隔年3月） ，尤其以過年前捕捉的〈魚土〉魠魚最為肥美，由於〈魚土〉魠魚係表層洄游魚類，澎湖地區利用流刺網、曳繩釣法、延繩釣法及放置定置網等漁法捕獲〈魚土〉魠魚，其中以流刺網漁法為最大宗。

根據統計，澎湖去年為6萬8785公斤，較前年減少8787.1公斤（11.3％）。 台灣去年為22萬8920.2公斤，較前年減少6萬7634.7公斤（22.8％），因此 不只是澎湖海域，全台市場產量都有減少狀況。

由於〈魚土〉魠魚係洄游性魚類，常於冬季隨著中國沿岸流南下來到澎湖海域，今年因暖冬，冷氣團南下時間較晚，即使之前幾波冷氣團過境，仍未發現大量的〈魚土〉魠魚蹤影，是否因此延後到達澎湖時間，尚待觀察。所以澎湖海域〈魚土〉魠魚漁獲量逐年減少，尚難推斷與中國越界漁船有直接關係，其主要原因應為全球氣候異常、棲地環境變化等因素導致。