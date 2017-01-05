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台南學甲文化造街 春節首推「冠首聯」

2017-01-05  19:13

〔記者楊金城／台南報導〕學甲藝文推進會為提升學甲區文化氣息，將在農曆春節推動文化造街，首次舉辦「冠首聯」活動，邀請在地知名詩人、書法家為學甲區店家聯手書寫詩詞風格的「冠首聯」特色春聯，來為學甲營造一個充滿濃厚文學的年味。

率先響應的雕刻業「正文堂」，即由學甲藝文推進會創會理事長莊秋情撰聯，陳建男書寫，右聯「正刻書六刀作筆」、左聯「文雕一代木為箋」，橫批「正心巧藝振儒文」，凸顯商家特色的春聯很不一樣。

「正文堂」店家陳財教說，「冠首聯」春聯有詩詞平仄、對偶的文學之美，也是為商家量身撰寫別具特色的春聯，對這幅春聯很滿意。

學甲藝文推進會理事長陳保國說，文化造街推出「冠首聯」活動，以慈濟宮四周包括中正路、濟生路、成功路與中山路的商家為主，參加「冠首聯」活動的商家，須支付潤筆費1千元，歡迎向學甲藝文推進會報名，洽詢電話：（06）7834041。

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  • 「冠首聯」特色春聯。（記者楊金城攝）

    「冠首聯」特色春聯。（記者楊金城攝）

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