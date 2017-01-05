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基警引進超跑剋星 專拖超低底盤跑車

2017-01-05  18:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕千萬超跑違規拖不拖？一直是縣市交通隊頭痛的問題，萬一在拖吊中發生碰撞受損，容易引起糾紛，但不拖吊又會影響交通，引發民怨。基隆市警交通隊為了避免這樣的事情發生，今年特別和民間掛載特殊輔具的拖吊車合作，強化取締能量，專拖超低底盤跑車等特殊車輛，未來超跑車主到基隆，可要小心別再違規停車，小心拖吊。

交通隊長賴國隆指出，為輔助公營拖吊場違規拖吊機具的不足，及因應國家一例一休政策，今年起委請民間掛載有特殊輔具的拖吊車，執行「超低底盤車輛」拖吊，以及協助深夜取締酒後駕車查扣車輛的保管移置工作，藉以解決基隆市特殊車輛違規停車取締拖吊，及立即排除重大交通事故現場毀損車輛的移置。

警察局強調，為維護基隆市交通秩序，警方將持續加強違規停車取締，以保持交通安全與順暢，請民眾多利用停車場空間，妥適停放愛車，以免違規受罰或遭拖吊。

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  • 基隆市警局交通隊引進民間拖吊超低底盤跑車專用的拖吊車，今年起將加入違規取締的行列。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警局交通隊引進民間拖吊超低底盤跑車專用的拖吊車，今年起將加入違規取締的行列。（記者吳昇儒翻攝）

  • 基隆市警局交通隊特地和民間拖吊車場合作，未來超跑在基隆違停，別以為警方不敢拖吊。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警局交通隊特地和民間拖吊車場合作，未來超跑在基隆違停，別以為警方不敢拖吊。（記者吳昇儒翻攝）

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