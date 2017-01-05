基警引進超跑剋星 專拖超低底盤跑車

2017-01-05 18:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕千萬超跑違規拖不拖？一直是縣市交通隊頭痛的問題，萬一在拖吊中發生碰撞受損，容易引起糾紛，但不拖吊又會影響交通，引發民怨。基隆市警交通隊為了避免這樣的事情發生，今年特別和民間掛載特殊輔具的拖吊車合作，強化取締能量，專拖超低底盤跑車等特殊車輛，未來超跑車主到基隆，可要小心別再違規停車，小心拖吊。

交通隊長賴國隆指出，為輔助公營拖吊場違規拖吊機具的不足，及因應國家一例一休政策，今年起委請民間掛載有特殊輔具的拖吊車，執行「超低底盤車輛」拖吊，以及協助深夜取締酒後駕車查扣車輛的保管移置工作，藉以解決基隆市特殊車輛違規停車取締拖吊，及立即排除重大交通事故現場毀損車輛的移置。

警察局強調，為維護基隆市交通秩序，警方將持續加強違規停車取締，以保持交通安全與順暢，請民眾多利用停車場空間，妥適停放愛車，以免違規受罰或遭拖吊。