遊戲王卡在美「包緊緊」 日網友：誰會對這東西興奮？

日版（左）、美版（右）「治療之神」狄安克特比對圖。（組合圖，圖擷自2CH）

2017-01-05 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕有日本網友在日本論壇《2CH》上貼了2張版本不同的「遊戲王」卡「治療之神」狄安克特，但眼尖的日本網友卻發現這2張圖案竟然不同，讓他PO文下標「美國的限制太嚴格了」，更在內文表示「這點事情就算了吧」。

原來其中日本版本的「治療之神」狄安克特，是一位頂著綠色頭髮、手拿型似十字架的法具並身著當今流行的「一字領」，露出香肩的人物；而美國版的「治療之神」狄安克特，除了把手拿型似十字架的法具改成「發光球體」外，還把能露出香肩的「一字領」改成神似「嫦娥奔月」的上衣，包得緊緊的。

此比對圖一PO出，引來不少日本網友表示「笑了」、「誰會對這樣的東西興奮阿？」、「應該是不想看到大媽的乳溝吧...」及「美版的表情看起來好像有什麼企圖」等留言，但也有網友表示，覺得美版的圖畫看起來更好。

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美國的限制太嚴格了