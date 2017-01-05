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刷哪張信用卡最優?高雄第一科大研發APP擇卡優

2017-01-05  19:41

〔記者蘇福男／燕巢報導〕物價蠢蠢欲漲，如何善用各家信用卡回饋省錢成王道，高雄第一科技大學金融研究所師生發想一套整合各家信用卡資訊的APP「CCS」（Choose Credit Card Smart）擇卡優，未來只要一機在手，就能在茫茫卡海裡，快速搜尋到最優惠的方案。

該提案在「FinTech校際總動員，金融科技創新競賽」，從全國250組團隊中脫穎而出，抱回銅獎及10萬元獎金。

信用卡APP「CCS擇卡優」由金融系副教授謝舒帆發想，她表示，由於持有多張信用卡，導致購物時需要花時間研究優惠內容，她將問題丟給學生侯冠宇、范曉芳、蔡閔舜後，3人便集思廣義想出CCS系統解決方案。

蔡閔舜表示，消費者使用CCS系統，只要首次輸入持有信用卡發卡銀行和卡別種類，日後當消費者購物後，快速輸入消費類型和購物內容，系統將自動與消費者持有的信用卡進行匹配及篩選，立即提供各家信用卡的回饋機制，讓消費者快速找到最適合自己使用的信用卡。

侯冠宇說，CCS可針對消費者的購物行為與刷卡模式，進行分析歸納，再提供給金融機構和商家參考，例如當消費者因某家銀行給予10%回饋，而固定使用該張信用卡加油時，另家銀行就能針對此目標客群推出優於10%的回饋方案，而CCS就能賺取廣告收入和資訊提供服務費用。

至於消費者擔心個資外洩疑慮，師生表示，系統規劃時即已考慮到資訊安全問題，因此會研擬一套加密機制技術保護消費者端。

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  • 高雄第一科大金融研究所師生發想的CCS擇卡優，在金融科技創新競賽摘銅。（圖由高雄第一科大提供）

    高雄第一科大金融研究所師生發想的CCS擇卡優，在金融科技創新競賽摘銅。（圖由高雄第一科大提供）

  • CCS擇卡優可幫助卡主在茫茫卡海裡，快速搜尋到最優惠的省錢方案。（圖由高雄第一科大提供）

    CCS擇卡優可幫助卡主在茫茫卡海裡，快速搜尋到最優惠的省錢方案。（圖由高雄第一科大提供）

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