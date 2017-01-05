建築資訊模型 帶著手機就可以神遊

工務局以BIM為基礎3Ｄ列印出新北市政府模型。（記者何玉華攝）

2017-01-05 18:32

〔記者何玉華／新北報導〕電影中常見的虛擬實境運用，逐步運用在各項公共服務網絡，新北市政府今天展示市政大樓空間導引APP，透過「建築資訊模型」讓民眾可以先了解建築空間配置，也可以減少施工時的衝突及事後的維護成本。

工務局將於9日起在市府1樓舉辦5天BIM（Building Information Modeling）工程創新應用成果展，副局長吳世瑋指出，許多行業在多年前陸續在產品設計、分析等製程中運用電腦3D技術，營建業剛起步不久，推動3D「建築資訊模型」BIM納入工程合約中，並將BIM技術運用於市府、運休中心等建築。

吳世瑋說，透過3D模型可提昇工程品質，減少錯誤變更的成本浪費，根據國外資料，可以消除40％的預算外變更；工務局也以BIM為基礎開發出「新北空間導引APP」，已完成市府大樓、三重急重症大樓及新五泰林運動休閒中心3棟建築物建置，民眾透過手機如身臨其境，事先了解空間配置，現場還有動線指引，減少不必要的時間浪費。