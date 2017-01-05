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警車變身救護車 女嬰鬼門關前獲救

2017-01-05  18:33

〔記者謝介裕／南投報導〕「拜託、救救我女兒…」，南投縣警察局竹山分局延平派出所昨日深夜，突然有1名婦人抱著女嬰衝進派出所求救，當時執勤警員詹錦昇見狀，立刻將警車充當救護車，協助家屬將女嬰送醫，院方診斷後，發現女嬰因感冒才出現呼吸急促情形，經救治後，已無大礙，並於今日平安出院返家。

位在竹山工業區附近的竹山分局延平派出所，昨深夜近11時許，突然有1名婦女神情慌張的衝進所內，向值班員警詹錦昇求助，指其未滿2歲的女兒在家中突然全身抽搐後，呈現無意識且疑似無心跳的狀態，員警見狀，立刻駕駛警車沿途開啟警示燈及警鳴器，護送女嬰前往竹山秀傳醫院急救，也順利將女嬰從鬼門關救回。

女嬰母親對員警全程在旁協助、關心的作法，十分感謝，並強調，因遇到熱心的好警察，才讓她寶貝女兒的生命及時獲救，員警詹錦昇則謙虛表示，他只是善盡職責罷了。

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  • 南投縣警察局竹山分局延平派出所員警協助送醫下，女嬰才平安獲救。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣警察局竹山分局延平派出所員警協助送醫下，女嬰才平安獲救。（記者謝介裕翻攝）

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