一例一休 台大雲林分院加班費大增六成
2017-01-05 18:37
〔記者詹士弘／雲林報導〕一例一休影響層面大，台大雲林分院在服務不打折下，今年的加班費將增加800萬元，較去年全年1300萬元的加班費大增6成；雲林基層診所雖增加營運成本，但多數還在觀望中，目前僅2、3家調高掛號費，但偏鄉假日看診恐受衝擊。
台大雲林分院副院長劉宏輝表示，在一例一休實施後，台大雲林分院基於服務精神，相關門診及醫療照顧都沒有改變，但勞動成本因加班而大增，已確定加班費一年將增加800萬元，是一例一休實行後對醫院最大的衝擊。
雲林醫師公會理事長吳欣席表示，雲林基層診所僅2到3家調高掛號費，其餘診所還在觀望中，由於加班費調漲太多，過去診所一天看診8小時，現在可能縮減為7.5小時，有的下午延後看診、有人夜診提早結束，以避免加班費負擔。
吳欣席也指出，雲林藥師人力不足，如藥師假日不願加班，病患看完病將無法立即拿藥，與台灣人就醫習慣有衝突，醫師為避免發生醫病紛爭，恐取消在假日看診，如果政府無法協助解決藥師問題，他很憂心偏遠地區病人假日就醫權益可能受損。
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