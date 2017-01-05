空氣好差 台中火力發電廠明凌晨將降載5％

台灣西半部今空氣品質很差，台中許多地區也幾乎全區都是「不良紅」等級，由於供電吃緊，火力發電廠預計6日凌晨時才能降載。圖為台中空氣灰濛濛，空污嚴重。（記者蔡淑媛攝）

2017-01-05 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣西半部今空氣品質很差，台中許多地區也幾乎全區都是「不良紅」等級，台中市府甚至為此通知台電準備火力發電廠降載，不過台電說供電吃緊，預計6日凌晨時才能降載。

今日西半部從北到南13縣市空氣品質拉警報，許多縣市都陷於一片橘紅之中，台中、彰化等地區更幾乎全區都是「不良紅」等級，其中台中更在上午就有9測站達到紫色非常不良等級，中市府為此啟動緊急應變措施，並通知台電進行火力發電廠降載程序，不過今日供電吃緊，後來並未降載。

《中廣新聞》報導，因白天供電吃緊，台電改在6日凌晨3點到6點降載百分之5，加上9號機歲修停機，共降載650百萬瓦，應該會對明日的空氣品質有幫助。