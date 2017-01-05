張嘴「卡卡」 小心顳顎關節出毛病

2017-01-05 18:15

〔記者王捷／台南報導〕張口關節區卡卡聲或軋軋聲，小心是顎骨出了毛病，新樓醫院發表治療顳顎關節疾病的成果，指出顎骨關節卡卡，是關節盤前移位初期症狀，關節腔會隨著壓力、吃硬物等問題反覆發炎，造成退化性關節炎，一旦從關節盤移位，治療就會非常棘手。

口腔顎面外科主任楊榮武醫師說，新樓醫院成功整合多項治療方式，在治療上也有空前的突破，榮獲國家品質標章（Symbol of national Quality, SNQ）認證。

楊榮武醫師說，醫院製定出精簡的診斷流程圖，供全世界的醫師使用，院方專門技師會製作人體工學咬合板，視病情需要合併使用類固醇注射、玻尿酸注射。

另外，針對退化性關節炎病人，新樓醫院創新使用液態高濃度生長因子注射治療，進一步改善咬合板治療無法改善的症狀。

新樓推出的診斷治療模式，在去年12月23日以榮獲國家品質標章（SNQ）認證，系列的研究成果，連續被國際最具指標醫學期刊快速審稿後接受發表，楊榮武說，新樓牙科深獲國內外專業學者的高度肯定，他希望能造福更多台南人。