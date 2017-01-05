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喀哩國小新大樓動土 將開放圖書館供社區使用

2017-01-05  18:12

〔記者何宗翰／烏日報導〕台中市烏日區的喀哩國小擁有近百年歷史，原校舍使用超過40年，年久老舊且有安全疑慮，市府編列5千多萬預算重建校舍，今天舉行動土典禮，新大樓設計結合綠建築理念，規劃為地上3層樓、地下1層樓的鋼筋混凝土建築物，設有圖書館、辦公室及多功能教室，預計107年中完工。

喀哩國小歷史悠久，有99年歷史，原校舍東棟使用超過40年，由於校舍年久老舊且有安全疑慮，因此市府規劃以日治時期建築為範本重建，規劃圖書館、辦公室及多功能教室，可容納300名學生；將兼顧基地保水，採光通風，實踐環境生態指標、落實綠建築的校園教育。

動土典禮由市長林佳龍主持，市議員吳瓊華、陳世凱、劉淑蘭等人分別執鏟。林佳龍致詞時表示，市府規劃投入8年50億元經費改建老舊校舍，教育部也規劃以3年180億元經費執行，中央地方一起投資教育，投資未來。

議員吳瓊華說，喀哩國小在溪南地區的地點不錯，溪尾大橋開通後，彰化、南投學子來就讀的意願提高，樂見新建教室讓學生有更好的學習環境。

喀哩國小校長張秀娟表示，喀哩國小今年滿99年，明年不但慶祝百年校慶，也將迎接老舊校舍重生。新建大樓一樓圖書館將開放社區居民使用，促使學校社區化，社區學校化。

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  • 喀哩國小東棟校舍使用超過40年，市府編列5千多萬預算重建校舍，今天舉行動土典禮。（記者何宗翰攝）

    喀哩國小東棟校舍使用超過40年，市府編列5千多萬預算重建校舍，今天舉行動土典禮。（記者何宗翰攝）

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