蘿蔔園裡拔蘿蔔 台南最夯輕旅行

學東國小全校師生也一起參加拔蘿蔔，現場熱鬧滾滾。（記者蔡文居攝）

2017-01-05 18:15

〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南市安南區的「台灣好菜頭觀光蘿蔔園」，今天首日開放民眾拔蘿蔔，吸引大批民眾前來拔蘿蔔，不少團體也組團舉辦一日遊，體驗拔蘿蔔的樂趣，在地的學東國小更結合鄉土教育課程，由校長鄭勝男帶領全校師生一起參加拔蘿蔔，現場熱鬧滾滾。

蘿蔔園園主黃江龍說，他共種了約8公頃的蘿蔔園，今年因少雨而大豐收。這次蘿蔔園結合安南區的觀光，將其中4公頃開放給民眾體驗拔蘿蔔，活動期間至2月20日為止，採預約方式，大人每人200元可採15斤，小孩免費。目前已有3、400台遊覽車報名預約。

今天開放首日，共有8台遊覽車4、500人參加，不少人組隊報名下場，媽祖宮社區執行長林文材也結合「安南輕旅行」行程帶隊參加。不過一整天下來，大家只拔了約1分地。

學東國小三年級小朋友張榮祥說，曾吃過蘿蔔，但動手體驗拔蘿蔔是第一次，心裡很開心，要把蘿蔔帶回家，與全家人一起分享。