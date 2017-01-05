業者：烏魚膘每兩40元就算頂級 快炒1分鐘就好

2017-01-05 20:03

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄家傳三代賣野生烏魚子的業者陳嘉斌，對於日前發生六合夜市坑殺觀光客事件，他痛心地表示，高雄本分生意人還是比較多。他示範如何在家料理烏魚膘，炒麻油、大蔥加醬油，只要1分鐘就香甜好吃。

陳嘉斌家族4代都在鹽埕區賣野生烏，每年12月底需寄送大批冷凍烏魚子到日本，供應當地新年送禮市場，連同日本觀光客零購及台灣人送禮，估計「有5成烏魚子進了日本人的胃」，家鄉攤商坑殺觀光客，讓陳嘉斌非常痛心。

陳嘉斌說，野生烏順洋流迴游，吃起來健康，比較不會有養殖烏飼料、激素等問題，至於產品，烏魚子可比喻成母烏卵巢、烏魚腱就是砂囊或胃，最近引發爭議的天價烏魚膘則是公烏精囊。

陳嘉斌表示，烏魚膘保存不易，也不能醃製，「味道不鮮一吃就知道」，店家通常不願意進大量，講求新鮮快炒、品嚐鮮甜滋味，在價格上，每台斤6-7百元，一台斤有16兩，「每兩40元就算頂級了，自己在家炒，加蒜白就很好吃。」

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