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不滿年金改革方案 南市教團15日街頭上公民課

2017-01-05  18:23

〔記者劉婉君／台南報導〕不滿政府提出的年金改革方案，台南市教育產業工會與台南市教師會發起「共同補繳、政府負責」年金改革大遊行，號召全市軍公教勞工，於15日上午一起走上街頭，在台南市議會前廣場上一堂公民課，並邀請總統蔡英文、台南市長賴清德一起來「觀課」。

教師產業工會及教師會表示，退撫基金成立20年來，收支失衡逐年加速擴大，行政院年金改革辦公室公布的年金改革備選方案卻仍以多繳、少領、延後退來處理，使基金見底問題繼續存在，幾年後勢必將再掀起另一波年金改革；改革太躁進又缺乏全方位思考，將使目前教職場教師退休流動停滯，嚴重阻礙師資新陳代謝。

兩會認為，年金改革的核心問題在於退撫基金的財務危機，政府不應一味只要求教師多繳、少領、延後退，歷年不足額提撥中有65%是政府責任，政府必須拿出誠意，負起應負的責任。呼籲軍公教勞一起站出來，向蔡英文及賴清德表達最真實的聲音。

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  • 南市教師團體15日將走上街頭抗議年金改革。（記者劉婉君攝）

    南市教師團體15日將走上街頭抗議年金改革。（記者劉婉君攝）

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