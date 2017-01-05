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一例一休 中市老人養護機構漲幅最高15％

2017-01-05  19:07

〔即時新聞／綜合報導〕因應一例一休政策，不少企業紛紛喊漲，台中65間老人機構也撐不住，因人力及物價問題，已有5、6家預計將會調漲價格，最高漲幅恐來到15%，社會局局長呂建德表示，僅能積極與業者做協調，希望能不漲就不漲。

據《聯合新聞網》報導，台中市65間老人福利機構及護理之家，因應一例一休上路，有5、6家開始擬定調漲價格，漲幅最少10%。目前養護中心、長照機構收費2.5萬至3.5萬不等，在漲幅增加10%的情況下，每個家庭平均須多付2000至3000元。有業者向社會反應在成本增加又無法募款的情況下，只能轉嫁給家庭。

台中市社會局長呂建德指出，一例一休衝擊長照機構，原本人力就不足，現在狀況更是難解，目前政府補助無依無靠的老人，每月住在機構內2萬1000元的費用，將會向中央爭取調高補助，但一般家庭須自付全額，因此也會積極與業者做協調，希望能不調漲就不調漲。

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  • 台中市65間長照機構因一例一休政策，都面臨人力不足的情況，部分業者將進行漲價，最高漲幅將來到15%。（資料照，記者花孟璟攝）

    台中市65間長照機構因一例一休政策，都面臨人力不足的情況，部分業者將進行漲價，最高漲幅將來到15%。（資料照，記者花孟璟攝）

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