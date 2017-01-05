這學校好炫！「電子空品旗」秀即時現地空品實況

惠文國小好炫！有「電子空品旗」秀即時現地空品實況。（記者蘇孟娟攝）

2017-01-05 18:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中受大氣擴散條件差，近來空氣品質差，學校均依規定懸掛空品旗提醒學生活動注意，南屯區惠文國小率先啟用電子空品旗，能即時呈現最新空品情況因應，甚至配備有感測器，能精確顯示出學校「現地」實際空品情況因應。

目前學校懸掛空品旗均須在早上8點及下午1點，依環保局「台中市即時空氣品質」網站查詢空氣品質指標，並依指標代表的顏色，在學校明顯處及學校大門口掛上相對應的空品旗。

不過，空品情況有可能隨時浮動，未必一上午或整個下午的空品情況不變動，因採人力掛旗各校未必能時時更新空品訊息，另全台中市的空品監測是依10餘監測站監測結果顯示，屬大範圍監測，未必與學校鄰近情況吻合。

南屯區惠文國小在學校川堂架設電子空品旗，除以電子看板顯示空品資訊外，內部設計有數位化空氣品質感測器，能即時監測學校周圍500公尺左右的實際空氣品質，能顯示比環保局的數據更精確的「現地」空氣品質。

惠文國小校長曾金美指出，該校因學生數眾多，學生動態倍受家長重視，以前人力掛空品旗時，畢竟無法即時更動旗幟，常有家長加上一發現學校掛的旗幟跟環保局網站不同，就會打電話提醒學校甚至責怪學校未依空品實況調整學生活動。

曾金美說，新的電子空品旗是即時動態顯示，隨時更新最新的空品情況，讓學校能隨時依即時空品訊息，配合調整活動；目前經宣導後，學生常下課一有空就跑到電子空品旗下觀看最新態，依身體條件不同自行決定是否配戴口罩等，家長誤解學校調整「慢半拍」的情況也減少。