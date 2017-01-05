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為一例一休延後發薪？ 勞動部：違法可處罰鍰

2017-01-05  20:25

〔即時新聞／綜合報導〕隨著一例一休新制上路，有民眾卻踢爆公司竟以此為由，聲稱發薪日必須展延。勞動部今對此表示，若未經勞工同意就延後發放整月薪水，公司將違法並可處罰鍰。

《蘋果》報導，有民眾投訴指出，公司竟以一例一休上路為由，稱為確保薪資正確，薪資報表將交會計師重複確認，故原訂5日要發薪將展延到10日。民眾為此抱怨原本5號就該給薪、一例一休帶來很多不便等。

勞動部對此則回應，如果雇主只是延後發放因新制上路而增加的加班費，只要盡速補齊即可，但若是整份薪水都延後發，將可處2萬到100萬元罰鍰，民眾也可透過1955的申訴專線檢舉。

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  • 勞動部今表示，若未經勞工同意就延後發放整月薪水，公司將違法並可處罰鍰。圖為勞動部長郭芳煜。（資料照，記者陳志曲攝）

    勞動部今表示，若未經勞工同意就延後發放整月薪水，公司將違法並可處罰鍰。圖為勞動部長郭芳煜。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 一例一休 加班費 勞動部 申訴 薪水 薪資
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