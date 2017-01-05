政院中部聯合服務中心送春聯、紅包袋 索完為止

行政院中部聯合服務中心開始發放總統府的紅包袋及春聯，一人限拿一套。（記者蘇金鳳攝）

2017-01-05 18:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院中部聯合服務中心開始發送總統府的紅包袋及「自自冉冉」的春聯，每人限索取一套，索完為止。

雖然總統府「自自冉冉」的春聯爭議不斷，行政院中部聯合服務中心仍是從4日開始，贈送總統府的春聯及紅包袋，怕索取者太多，因此一天限量65份，一人一份，直到被索取完為止。

首日有50多位民眾來索取，今天是第2天，當民眾被問及是否知道總統府的春聯用字有錯誤，有人說不知道此事，只是因為想拿總統府春聯，也有人說知道，但無所謂。

行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖表示，民眾拿春聯只想要有喜氣之感，而且是想要擁有總統府的春聯，不會有太多聯想，他歡迎民眾及早來拿，索完為止。

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