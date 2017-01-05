不良空氣恐持續至週六 北部一片灰茫茫

台北盆地5日籠罩在一片霧霾中。（記者張嘉明攝）

2017-01-05 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕空氣品質拉警報，今日西半部從北到南13縣市空氣品質普遍不良，許多縣市更陷於一片橘紅之中，據環保署指出，因擴散條件差，預估北部空氣品質不良的情況可能會持續到週六，民眾應特別留意。

環保署空氣品質監測網指出，今下午北北基及桃竹苗的AQI全區都在「警戒橘」狀態，其中林口、菜寮測站更亮起「不良紅」燈號，台中、彰化等地區則幾乎全區都是「不良紅」等級。

《蘋果》報導，據環保署監資處長張順欽指出，今日北部空氣品質變糟，是因無風狀態導致境內污染物持續累積、無法擴散，預估目前空氣品質不良的狀況可能會持續到明天清晨才能改善。不過北部未來幾天下午到晚上的空氣品質仍會持續不良，這情況預估可能會持續到本週六。

環保署指出，因擴散條件差，預估北部空品不良的情況會持續到週六，民眾應特別留意。（記者張嘉明攝）

台北市、新北市5日天空一片霧茫茫，能見度不佳，環保署提醒敏感族群注意空氣品質，應減少在戶外活動。（記者劉信德攝）

圖為今日台中空氣灰濛濛，空污嚴重。（記者蔡淑媛攝）