屏基推「老舵手計畫」 3成失能長輩恢復生活自理

屏東基督教醫院與7-ELEVEN共同宣布，今年第一季「把愛找回來」公益募款活動起跑，募得款項將用於首創的「失智症整合照護模式」，照顧屏東弱勢長輩。（記者陳炳宏攝）

2017-01-05 19:05

〔記者陳炳宏／台北報導〕長期推動在地老化及社區照護的屏東基督教醫院與7-ELEVEN，今天宣布第一季「把愛找回來」公益募款活動開跑，並推出首創整合在地居家、社區及醫療資源，的「失智症整合照護模式」，成為全台首個為失智症患者建立起結合醫療到居家、社區照護的網路，其中導入日本介護照護經驗的「老舵手計畫」，讓原本無法自行活動或失智長輩，逐漸恢復生活自理能力。

屏東基督教醫院護理之家督導劉慧玲表示，過去護理多以護理人員照顧方便模式，長期而言長輩生理失能與失智方便，不會有太大改變，「老舵手計畫」理念，就是希望長輩生活自理部分能有一個明確目標，透過不約束、不臥床、不包尿布的個別目標，再透過訓練坐姿、站姿、跨步等離床計畫、上下肢訓練、團體遊戲等，加上正常飲食，與喝足夠水，及如廁訓練，讓長輩可以重拾以前生活自理感覺。

劉慧玲表示，從去年6月開始訓練以來，除部份長輩因為疾病因素進步有限外，經過篩選27位長輩開始參與老舵手計畫，逐步拿開約束帶、尿布，加上工作人員克服心理障礙，半年來約有9到10位（3成）長輩生活自理功能指數（ADL）增加，另外部分則沒有退步，成效算是不錯。

劉慧玲說，老舵手計畫最難的是如何訓練長輩不要包尿布，因為有些長輩因為疾病關係，一定得包尿布，但當長輩訓練到可以自己如廁不再依賴尿布時，可以發現長輩的的回答從沒自信的單字，變成可以整句回答甚至拍手唱歌。

屏東基督教醫院神經內科詹智鈞表示，當初老舵手計畫，有找來照護人員，穿上尿布，還用味噌、花生醬、麵粉等調成糊狀，模擬失智長者大便失禁，讓他們可以感同身受去思考如何更人性化的照顧長者，當長者行動不再被限制，可以生活自理，甚至可以離開照護機構，家人有更輕鬆。

詹智鈞說，未來將整合基層診所醫療資源，利用7-ELEVEN門市當作社區據點，布建一個平台，讓這些失能、失智民眾在社區就可獲得專業支持，這是未來要做的深耕工作。