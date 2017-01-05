明多雲到晴 早晚偏涼 西半部空氣品質仍不佳

今天南部天氣晴朗溫暖，中午12點高雄市氣溫接近27度，民眾撐傘遮陽。（記者黃志源攝）

2017-01-05 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕明（6日）各地仍以多雲到晴的天氣為主，只有在東半部及北部山區有局部降雨的機會，但北臺灣水氣會較今天稍微增加、雲量會比今天多一些。明日各地高溫約在24到28度，溫暖舒適，甚至有點熱，清晨低溫約17到21度，早晚仍偏涼，請民眾多注意溫度上的變化。

中央氣象局表示，近期（6日至8日）臺灣西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返建議先確認航班資訊；中部以北空曠地區及鄰近海域易有較強陣風，沿海地區風浪較大，請多加注意。

氣象專家吳德榮今天在「洩天機教室」專欄貼文寫到，各國最新電腦模擬顯示，下一波天氣系統大約在8日南下影響台灣，鋒面水氣不多，但仍會影響變天，北台灣8日下午起氣溫明顯下降，北部、東半部會出現局部陣雨。到了9、10日，台北市低溫可降至15、16度，北台灣沿海空曠地區可降至14度。

另外，9、10日當天的北海岸、北部山區及東半部會出現局部短暫降雨。11、12日又會有另一股冷空氣補充進來，水氣明顯增多，北台灣將轉為溼冷的天氣。

空氣品質部分，明（6日）西半部地區，金門、竹苗及中南部AQI為「對敏感族群不健康」至「對所有族群不健康」，若呼吸道敏感的話需要減少外出機會。其他地區多為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

明日白天各地仍以多雲到晴的天氣為主。（圖擷取自中央氣象局）