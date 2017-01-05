偏鄉傳愛！ 2000多位偏鄉生獲贈保暖衣

歡喜希望社福基金會與婦聯會台南市分會籌募保暖衣，今日捐贈8所國中、19所國小2309位學生，東原國中傳統藝術社團也獲贈經費2萬元。（記者王涵平攝）

2017-01-05 18:08

［記者王涵平／台南報導］歡喜希望社福基金會與婦聯會台南市分會籌募保暖衣，今日捐贈8所國中、19所國小2309位學生，東原國中傳統藝術社團也獲贈經費2萬元。

東原國中校長陳一仁、婦聯會台南市分會主委沈美珠與歡喜希望社福基金會董事長洪玉欽主持捐贈儀式，陳一仁代表受贈學校感謝基金會等單位對偏鄉學子關懷，表示施比受更有福，希望學子以後有能力時也能回饋社會。

捐贈儀式由東原國中傳統藝術大鼓表演揭開序幕，洪沈美珠表示，婦聯分會與歡喜希望社福基金會以關懷弱勢，推動社會公益為主要工作，5年來多次合辦社會公益活動，感謝山區偏遠國中、小學校長暨教職員，帶給山區下一代無限的希望與可能，也呼籲重視偏鄉教育。