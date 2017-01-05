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免稅菸品將課健康福利捐 國健署：1包20元

2017-01-05  18:33

〔即時新聞／綜合報導〕國健署於今天召開記者會宣布「菸害防制法修正草案」，其中將對免稅菸品課徵健康福利捐，未來就算是免稅菸品，每包也將上漲20元。

國健署署長王英偉表示，菸害對國人的健康傷害不容小覷。數據指出，103年約有2萬4000人因吸菸而死亡，平均不到20分鐘就有1人因菸害而失去性命；然而統計全台仍計有313萬癮君子籠罩於菸毒中，其中更有高達9萬的青少年有吸菸習慣。

根據《中央社》報導，國健署健康教育及菸害防制組長羅素英表示，免稅商店所販售的菸品，除了免稅外，又免課健康捐，已嚴重與菸害防制「以價制量」的宗旨背道而馳，因此預計修法。

而羅素英更表示，在對免稅菸品課徵健康福利捐後，以1條10包為例，每包課徵20元健康福利捐，1條將課徵200元健康捐，希望能藉此降低吸菸人口。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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  • 國健署擬對免稅菸品課徵健康福利捐，每包預計課徵20元。（示意照，記者陳慰慈攝）

    國健署擬對免稅菸品課徵健康福利捐，每包預計課徵20元。（示意照，記者陳慰慈攝）

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