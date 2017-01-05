「花現龍井」首辦全馬 800焢窯報名秒殺

「花現龍井」主場共規劃二十公頃的油菜花、百日草、波斯菊花田。（記者何宗翰攝）

2017-01-05 18:04

〔記者何宗翰／龍井報導〕龍井區農會「花現龍井」活動週六登場！今年配合春耕時間，從1月7日到15日，為期9天在龍井區中華路一段與茄投路口農田舉辦，主場共規劃20公頃的油菜花、百日草、波斯菊花田，這次主題為「田園兒童樂園」，花田中還有旋轉木馬、小火車、海盜船等遊樂設施，適合全家大小一起來玩。

龍井區農會總幹事林裕議表示，7日有「花時間」寫生比賽，報名就可以免費搭旋轉木馬，8日首度舉辦42公里認證的全程馬拉松，從花田跑到大肚的磺溪書院再折返回來，半馬則跑到台中火力發電廠，報名相當踴躍，14日有單車逍遙遊活動，休閒組12公里騎到麗水漁港、挑戰組48公里騎到高美濕地。

林裕議說，今年主場規劃近20公頃，配合在地農民自動撒播，呈現自然田園的風光，在鄰近的主要道路附近還有100公頃，也是配合農民冬季休耕時配合，處處都有花，主場就位在台一線旁，交通相當便利。15日壓軸活動「焢窯趣」共有800窯，報名當天已經秒殺，活動相當豐富，歡迎民眾來玩。

除此之外，有「嘉義鐵孩子」稱號的環保藝術家賴銘傳，也將在花田中展出裝置藝術，他利用廢棄的鍋子、茶壺、榨汁機等不銹鋼材料，做出大瓢蟲、海龜、白海豚等動物造型，這次將展出30多件作品。