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高鐵通車10週年慶 林全體驗「開」高鐵

高鐵通車10週年慶暨探索館揭牌，林全進入模擬駕駛車廂體驗「開」高鐵。（台灣高鐵公司提供）

2017-01-05  17:59

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣高鐵公司下午在桃園運務大樓舉辦「通車十週年暨探索館開幕典禮」，行政院長林全、秘書長陳美伶、交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦及高鐵董事長江耀宗，共同為「台灣高鐵探索館」揭牌開幕，一同見證高鐵通車營運10週年的歷史時刻，並分享台灣高鐵的榮耀與喜悅；林全並進入探索館，搭上館內1比1的模擬駕駛車廂，親自體驗「開」高鐵的感受。

林全致詞表示，當初高鐵從規劃、興建到營運經歷許多風風雨雨，包括要不要建高鐵、由誰來建，其中更被批評這項BOT是「小孩開大車」，這過程中的確有很多經驗可以做為後來的參考。

林全說，如今高鐵成功了，也走過辛苦的路程，10年來的努力有目共睹，也翻轉台灣經濟，也維持高品質的運輸，對台鐵也一定程度的刺激效果，這些都是高鐵成功的一面，也重新讓高鐵有新的定位。

林全勉勵現有高鐵經營團隊，能保有昔日BOT經營時期的傳統與特色，未來也希望能扮演國家交通系統的優質角色，在兼顧利潤與帶動國家交通的角色下，培養產業成長，包括維修在地化等，以提升台灣軌道產業，建立國際上更好的商譽。

江耀宗也說，「台灣高鐵探索館」展出包括台灣鐵道BOT史、台灣高鐵的誕生、700T高鐵列車的誕生、一日生活圈以及公開的密室—高鐵文史庫房等，共計19個主題。民眾不僅可以藉由展出了解台灣及世界鐵路發展的歷程，更有機會看到1比1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物；「台灣高鐵探索館」將採團體預約方式參觀，並由專人導覽介紹館內文物。

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