28歲產銷班長蘇德威 為林園水產轉型注入新思維
2017-01-05 17:54
〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區是國內魚蝦苗孵育重鎮，卻鮮少人知道所產龍膽石斑、龍虎斑、九孔味道鮮美，因而成立第四產銷班，28歲班長蘇德威了花了近一年的時監與老一輩業者溝通，說服他們走出養殖場與消費者接觸，攜手走向直營直銷。
林園早年有「九孔王國」、「白蝦王國」美譽，林園水產養殖發展協會今天破天荒舉辦品嘗會，高市府觀光局長曾姿雯、前市議員韓賜村、林園里長聯誼會主席洪進財、林園區長謝水福共同行銷。
協會第四產銷班班長蘇德威大學就讀自動化機械系，不忍父親蘇有元工作勞累辛苦，5年前退伍後走入自家養殖場，發現林園水產採鹽度3度海水養殖，雖然成長較慢，但肉質更加Q實、香甜，可惜少了行銷新思惟。
於是他走訪叔伯輩提倡策略聯盟，但觀念上卻有衝突，老一輩習慣交給大盤商收購，不願面對消費者，經過反覆溝通，一年前成立第四產銷班，吸收了11位成員。
他們將龍膽石斑、龍虎斑、九孔做成真空包裝，透過「LinYuan Seafood」臉書粉絲業販售，蘇德威說，未來會增加產品種類，直接送到消費者家中，只要簡單料理即可享受美食。
從事養殖40餘年的林勝謀說，以前交貨給盤商，貨品都跟其他產地的混在一起，沒有區隔，凸顯不出林園水產特色，走向直營直銷是未來道路。
林園水產養殖發展協會理事長陳世傑表示，正與台南水產試驗所、海洋科大水圈學院合作，協助業者進行產銷履歷與認證，林園水產將積極轉型。
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