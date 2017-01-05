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西部PM2.5濃度高 北部、中部空品一片橘紅

2017-01-05  17:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕準備下班下課民眾注意，目前西半部從北到南13縣市空氣品質不佳，局部地區空氣品質指標（AQI）紛達「警戒橘」甚至「不良紅」，北台灣到中台灣更是全面淪陷在一片橘紅之中，提醒民眾需做好健康維護。

根據環保署空氣品質監測網資料，北北基及桃竹苗AQI全區都在「警戒橘」狀態，其中林口測站更亮起「不良紅」燈號；至於台中及彰化更誇張，幾乎全區都是「不良紅」等級，所有民眾地健康都受到威脅。

其他包括南投、雲林、高雄、金門等地，局部地區AQI也有「警戒橘」水準，提醒敏感族群，老人及孩童，應該減少戶外劇烈活動。

環保署表示，這波空氣污染是導因於風力較弱造成擴散不佳，本地污染物持續累積而成，指標污染物均為細懸浮微粒（PM2.5），可能要到明天清晨才會有所改善。

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  • 西部PM2.5濃度高，北部中部淪陷一片橘紅。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    西部PM2.5濃度高，北部中部淪陷一片橘紅。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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