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等了20年越陳越香 花雕酒喝1甕少1甕

2017-01-05  17:31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕20年前因為黃酒市場被其他酒類取代，台灣菸酒公司決定停止生產黃酒，20年來庫存在台酒台中廠、屏東廠內的花雕酒乏人問津，為了消化庫存，台酒推出了花雕系列泡麵，沒想到創造1年賣掉1300萬碗泡麵佳績，連帶讓花雕酒銷售長紅，在歲末年終之際，不少企業一買就是100甕，台酒屏東廠也表示，目前全台只剩下屏東廠庫存20萬甕花雕。

台酒屏東廠廠長丘新華說，20年前因為黃酒市場銷售不如預期，所以公司決定停產，當時主要生產花雕酒的就是台中廠與屏東廠，為了消化庫存，公司近年開發了花雕酒相關產品，包括花雕系列泡麵以及酒廠內的花雕蹄膀等，因為產品持續熱銷，無論是買來單喝或以酒入菜的客群也跟著成長。

每甕27公升的花雕酒，售價1萬8千元，在新酒入甕時，酒體呈現淡黃色，隨著時間慢慢熟成，現在開甕的花雕呈現漂亮的深琥珀色澤，喝起來不嗆辣，溫潤口感唇齒留香。

丘新華說，目前僅有屏東廠有大量花雕酒庫存，每季會有大貨車到廠運載2、3萬公升，製作泡麵用的花雕酒包，全場現在還剩下20萬甕，在歲末年終之際，常有公司會大量購買，在尾牙、春酒宴席上犒賞員工，從10幾甕到一次買下逾百甕都有。

丘新華也說，花雕酒的用量不穩定，很難估算什麼時候會喝光，但目前公司尚未有生產計畫，所以現在陳年花雕是喝1甕、少1甕！

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  • 台酒屏東廠長丘新華說，現在場內庫存20萬甕花雕酒，喝1甕少1甕。（記者邱芷柔攝）

    台酒屏東廠長丘新華說，現在場內庫存20萬甕花雕酒，喝1甕少1甕。（記者邱芷柔攝）

  • 台酒屏東廠統計，目前廠內27公升的花雕酒庫存20萬甕，近年花雕酒系列產品熱銷，讓買來單喝或以酒入菜的消費量跟著成長。（記者邱芷柔攝）

    台酒屏東廠統計，目前廠內27公升的花雕酒庫存20萬甕，近年花雕酒系列產品熱銷，讓買來單喝或以酒入菜的消費量跟著成長。（記者邱芷柔攝）

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