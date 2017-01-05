打破科學城鄉差距 南投自造教育中心啟用
2017-01-05 17:29
南投縣自造教育示範中心今日落成啟用，各項機械科技引人目光。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕被視為對莘莘學子科學發展具有跨世代意義的「南投自造教育示範中心」，今日在副縣長陳正昇帶頭操作機械設施的熱鬧氣氛中落成啟用，目前全縣有15所國中小納入「種子」學校，並依各校特色區分科學機器人、3D設計與創意木工等3大類，盼藉此讓創意構想透過科技呈現，加強學生對自造教育的認知與技能，進而提升與都會區的競爭力。
南投縣府今日在南投市康壽國小舉辦自造教育示範中心揭牌暨成果互動體驗活動，副縣長陳正昇也到場，並利用平版電腦實際操作機器人，將球踢進球門，企盼未來縣內教育界自造教育能順利推動。
陳正昇指出，教育不只是考試，該中心成立後，可讓學生接觸自造教育，學習將生活情境連結，透過3D設計等數位科技技術，將創意構想變成實際物體，同時也讓學生有機會體驗數位科技，打破傳統教育、思維，激發學生潛能並熱心參與。
目前種子學校有15所，區分3大類，以發展科學機器人為主的學校，計有延和、中興、草屯3所國中及地利、永樂2所國小；3D設計學校包括信義、埔里2所國中與大成、僑光、史港3所國小；創意木工則是南崗、名間2所國中及南光、水里、中正3所國小。
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