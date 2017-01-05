年前迺新北市場 預購有好料

暖男大廚陳德烈示範年菜料理，與拍攝「用身體記錄台灣」照片的康茵茵一起推薦新北傳統市場。（記者何玉華攝）

2017-01-05 18:16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市傳統公有市場7日起至26日，舉辦20天的「新北菜市過好年」採買年貨活動，邀請民眾逛菜市、嚐年味、拿好禮，10大市場也推出年菜線上搶先預購，用手機訂年菜，20日前最高享75折優惠。

市場處長謝俊隆表示，板橋黃石、湳興、中和民享、汐止金龍、黃昏市場、新莊第一市場、泰山市場、林口東勢市場、金山第一市場、三峽市場等10處市場，在20日前推出手機線上預購年菜、市場取貨，包括波士頓龍蝦原價600元，預購價450元，帝王蟹一隻750元等優惠。

另外，15日邀請暖男大廚陳德烈在泰山市場示範年味好料裡，除了帶領民眾逛市場買食材，也會現場料理方便年菜，活動將開放10組家庭於活動官網報名；市場處也特製1000份「時來運轉」發財金 ，將由市長朱立倫21日傍晚到汐止黃昏市場發送，還有500份平安米贈送，活動訊息請上http://www.goodmarketslif e.com.tw網站查詢。