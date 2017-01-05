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不甩「一例一休」高市監理所反增夜間服務櫃台

2017-01-05  17:19

〔記者蔡清華／高雄報導〕不受一例一休影響，高雄市區監理所自元月9日起，開辦車輛及駕照異動登記週一夜間服務，讓平日忙於工作的民眾，可利用下班後辦理。

高雄市區監理所表示，所內適用勞基法的約聘及派遣人力並不多，實施多年的假日門市、下鄉考照、中午不休息等延時服務措施，都照常辦理，可提供民眾更多元的洽公時段選擇，紓解平日洽公人潮。

元月9日起，還新增了週一夜間櫃台，延時上班到晚上7時，可供正常上班時段離不開工作崗位的上班族，更多元的選擇。

監理所提醒民眾，辦理駕照或汽機車異動應備證件一定要帶齊，還有涉及違規罰鍰、牌照稅與燃料費繳納、出廠5年以上機車與10年以上汽車過戶前，應先辦理車輛檢驗，或是動保設定或塗銷等相關作業，民眾可先來電洽詢或至監理所網站查詢。

夜間門市服務時間為每週一下午5時至7時，應備證件及相關作業說明資料，公布於「高雄市區監理所網頁-車輛專區-汽機車牌照、駕駛人專區-駕照管理」，洽詢電話為（07）3613161分機213、279。

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  • 不受一例一休影響，高市監理所更反其道而行，增設夜間服務櫃台。（記者蔡清華攝）

    不受一例一休影響，高市監理所更反其道而行，增設夜間服務櫃台。（記者蔡清華攝）

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