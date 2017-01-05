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美在台協會文化官訪民間 感受雲林軟實力

蘇阿麗聽取地方的意見。（記者廖淑玲攝）

2017-01-05  17:16

［記者廖淑玲／雲林報導］美國在台協會（AIT）文化官蘇阿麗（Alys Spensley），第一次拜訪雲林，今天並在雲林故事館與在地文化、教育團體領袖座談，盼藉由民間互動，加強美國和台灣之間的文教及交流關係。

蘇阿麗表示，美國政府交流計畫學友與雲林科技大學合作，舉辦「環境正義：地方居民故事展」，她代表美國在台協會到雲林參觀，也是第一次到雲林，拋開台北觀點，進一步了解地方，特別透過雲林故事人協會創辦人唐麗芳邀集地方文教團體，聽取意見，希望能促進台灣與美國的民間交流。

蘇阿麗一行人今天還拜訪虎尾厝沙龍、雲林故事館，看到民間活躍的生命力，她說，樂見台灣學友網絡交流一年比一年茁壯，甚至用影音敘事呈現環境議題，看到地方居民可以用自己的語言說自己的故事，跳脫不只是環保計畫，還能賦予地方族群話語權。

參與座談的包括虎尾厝沙龍王麗萍、建築師甘明源、布袋戲師父黃世志、台西藝術協會丁仁桐、黃金蝙蝠生態館張恒嘉、螺陽文教基金會執行長張仕佳、樟湖國中小學校長陳清圳等人都到場，也希望美國在台協會可與社區、藝文及教育多交流。

蘇阿麗強調，美國新任總統即將就任，政治歸政治，但美國民間和台灣的互動不會改變，歡迎大家多多利用連絡美國在台協會。

相關影音

美國在台協會（AIT）文化官蘇阿麗（Alys Spensley），第一次拜訪雲林。（記者廖淑玲攝）

蘇阿麗（右）收到許多在地文創禮物，讓她開心不已。（記者廖淑玲攝）

美國在台協會（AIT）文化官蘇阿麗在雲林故事館與在地文化、教育團體領袖座談。（記者廖淑玲攝）

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