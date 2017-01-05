越南慈父跨海捐腎救愛女 北醫醫師伸援手
2017-01-05 17:13
〔記者吳亮儀／台北報導〕來自越南福壽省的裴氏鸞，正值24歲青春年華，但去年卻突然被診斷有腎衰竭，因家境困難、難負擔長期洗腎和治療費；所幸她在越南的父親捐腎，經醫師做器官移植後，讓裴氏鸞重獲新生。
裴氏鸞來台工作6年，每年身體健康檢查結果都很正常，但在去年4月身體突然感到異常疲憊，原以為是自己缺乏運動，她開始跑步健身，沒想到越跑越累，才驚覺身體可能有狀況後到醫院就診，結果發現是腎衰竭、得馬上洗腎。
裴氏鸞今天受訪時說，當時父親知道她生病後，在越南食不下嚥、睡不著覺，體重掉了許多，因為擔心父親身體狀況受影響，裴氏鸞原本打定主意洗腎，不想接受父親捐腎的提議，但在家人不斷勸說下，她也不想讓父母一直憂慮自己的病情，而在詢問醫師確認父親健康不會有大礙後，裴氏鸞才決定接受父親移植一顆腎臟。
北醫附設醫院一般外科主治醫師洪進昇及其團隊替她進行手術，也成功完成移植手術。
台北醫學大學管理發展中心執行長、腎臟科醫師吳麥斯教授表示，裴氏鸞當初被診斷為腎衰竭時，肌酸酐高達11.0mg/dL（女性正常值為0.5~1.3 mg/dL），全身嚴重水腫，進行透析治療時，膚色變得更暗沈。
吳麥斯表示，即使國內等待腎臟移植人數有數千人，但近幾年獲捐贈腎臟進行移植的人仍不多，而對腎衰竭患者而言，如能進行器官移植，身體康復狀況會較透析治療來得好。
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