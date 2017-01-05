台南應大自辦公共自行車系統「TUT Bike」
2017-01-05 17:01
〔記者林孟婷／台南報導〕近年自行車風潮興起，這股風潮也吹近大學校園，台南應用科技大學為提供學生便利的校園交通以及減少對機車代步的依賴，校方自辦公共自行車系統，提供二十四輛自行車免費供校內師生使用，而校園自辦公共自行車系統也讓台南應大成為全台校園首創，台南應大管理學院院長熊正一致詞時幽默地說，「騎去約會戀愛都沒關係，但記得要騎回來喔！」。
台南應大建置一套專屬於校園的「TUT Bike」公共自行車系統，今日舉辦揭幕儀式，該套系統只要校內師生可憑教師證、學生證即可免費感應借車，「花不到十秒時間就可以借一台車」。
台南應大校長林品章表示，此一自行車租借系統開發和維運，是結合校內智慧城市與物聯網學分學程，並有管理學院學生自行進行架設和管理，相關的系統開發則是由廠商負責。
熊正一指出，目前在第一、二校門口設置有兩處自行車租借站，一站可停放十二輛自行車，全部共有二十四輛自行車提供使用，為了配合校園公共自行車系統和其他智慧校園的啟用，今年起學校與一卡通公司合作，正式換發台南市民卡學生卡，學生可憑此證件享受所有市民卡的優惠，另外還可以在校園內租借自行車、進出管制閘門，未來將視營運狀況，不排除將在校園內增設其他租借站點。
「這樣真的很方便，以後可以騎車在校園，感覺還蠻浪漫的」，大二生林晉裕說，校園內禁止機車騎入，如果要從第一校區到第二校區上課，走路約要五至十分鐘，如果以後有自行車可騎，大幅縮減時間。
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