「老夫子」牽線 中國5畫家到竹田寫生
屏東竹田美崙村有面知名漫畫「老夫子」二代作者王澤親自勾勒授權的彩繪壁畫，壁畫後方就是王澤妻子邱秀堂的娘家。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東竹田美崙村有面知名漫畫「老夫子」二代作者王澤親自勾勒授權的彩繪壁畫，壁畫後方就是王澤妻子邱秀堂的娘家，在老夫子哈媒體公司牽線下，來自中國的5名畫家今天來到竹田寫生。
原訂陪同畫家們一起到竹田的王澤，目前暫停所有公開行程，他也透過哈媒體表示，老夫子第一代作者王家禧在元旦清晨走完精彩一生，特別感謝各界關心。
來自中國的5名畫家于亨、黃曉平、蔣悅、金偉、趙林紅，都是在中國最北的黑龍江出生，40年前是大學同學，畢業後各自在自己的專長領域努力，40年後以「同學一回」舉辦繪畫聯展，今天5人一起到竹田為在地景緻與庶民生活寫生，並特別為王澤的岳母曾雪英畫肖像。
曾雪英說，2、30年前親家王家禧曾經親自到美崙替王澤提親，印象中親家很和氣，沒想到會聽到親家「先走一步」的消息，這次幫忙接待中國畫家，她也希望延續大家走訪竹田的熱潮，讓更多人看見竹田的美好。
蔣悅說，他們曾經在奧地利薩爾斯堡、羅馬尼亞布加勒斯特展覽，這次來到台灣，特別想要了解台灣的村莊是什麼模樣，他眼中的美崙村很漂亮、乾淨，最特別的地方是小小村落竟然充滿文化氣氛。
竹田鄉長傅民雄說，王家禧的逝世讓人不捨，最近也有漫畫迷特地來到竹田壁畫前拍照緬懷，他很感動竹田女兒、女婿懷著愛鄉土的心情，邀請5位大師級畫家為竹田寫生，行銷在地美景與溫情。
畫家黃曉平、趙林紅、金偉、于亨、蔣悅（左至右）到屏東竹田寫生。（記者邱芷柔攝）
金偉為竹田鄉長傅民雄、王澤岳母曾雪英畫肖像。（記者邱芷柔攝）
在老夫子哈媒體公司牽線下，來自中國的5名畫家到竹田寫生。（記者邱芷柔攝）
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