文化入巷！ 迪化街「年貨小街」週六初登場
2017-01-05 16:50
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市大稻埕春節前夕最引人注目的，就是迪化街熱鬧的年貨大街，但當地人最自豪的，其實是悠久富饒的文化底蘊，今年地方首次發起民間版年貨市集「心相聚」，以文化入巷為主軸，店家自稱為年貨小街，從7日至26日起，每周末串聯隱身巷弄的52間特色店家，透過市集展演、手作體驗，邀請民眾感受老城區魅力。
大稻埕創意街區發展協會由在地人士、店家、霞海城隍廟代表於去年成立，由於傳統年貨大街為台北市政府主導，因此協會決定自行推出民間版，由迪化街14巷、32巷、46巷、72巷與大稻埕北街店家共同響應，各巷弄特色各不相同，如布街、廟前街與文創街，將於活動期間推出市集展演。
大稻埕創意街區發展協會說，很多人以為大稻埕指的就是迪化街和年貨大街，事實上迪化街只是一部分，大稻埕的文化精隨都在巷弄內，每個角落都有寶可挖，由在地店家團結一心，希望民眾用心感受，所以這次的市集才取名為大稻埕「心相聚」。
「心相聚」年貨市集下午在霞海城隍廟前舉行記者會，將店家特色活動擺攤展示，包括「敲年獸」、「初榨椰油」、「手寫賀年卡」、「手工皮雕」等職人手作等，共有31間在地店家和21間舒喜巷店家，透過在地傳統職人與新進文化青年，呈現嶄新的稻城生活。
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