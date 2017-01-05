700萬助學金還募不到1成 台東家扶將辦義賣

2017-01-05 16:32

［記者王秀亭／台東報導］台東家扶中心「家扶‧愛市集」將於21日在台東市南京路市民廣場舉辦，義賣物資募集到明天截止，仍缺可供義賣的全新家電用品，盼透過義賣活動，吸引更多民眾關注與協助。

台東家扶中心表示，受到去年風災影響，助學金的需求增加，原因在於扶助1600戶經濟弱勢家庭，因去年接二連三風災重創，約有7成弱勢家庭因風災而減少收入，助學金從一學期600萬元，增加到700萬元，迄今籌募不到1成。

寒假將至，計畫在21日上午9時至下午5時在台東市南京路市民廣場舉辦「家扶‧愛市集」，物資募集活動至名天下午，台東家扶中心指出，目前全新家電用品、生活用品、3C電腦產品、傢飾寢俱、玩具、文具等市集物品的數量仍然不足。