反同團體追殺？ 全台百名教師挺同

全台近百名教師公開力挺認識同志等相關教育，希望化解歧視。（圖截自「我支持認識同志教育」臉書頁）

2017-01-05 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁「我支持認識同志教育」中，有全台近百名於校園任教的老師們公開力挺「認識同志教育」，希望透過了解消除歧視，此舉引來反同團體的不滿，搶救台灣希望聯盟在臉書上號召抵制這些老師。

救台盟的臉書po文底下的留言說，有人看了這些老師們手舉的「正是因為有所歧視，所以更要認識同志」標語，提出「我是不是也應該舉個牌？『因為有所歧視，所以更要認識基督。』」有人提出：「怎麼沒有出來贊成異性戀的老師？現在贊成同志教育的老師應該也是受過性平教育的洗禮吧。可見洗腦教育多可怕！還說同志是天生的，幹嘛要特地教？產生一堆腦子不平衡的一群人，不能稱之為老師，再讓這些老師繼續教性平，台灣真的是亂透了。」

有人怒批「行政不中立的老師們就是該滾出校園。」、「宜蘭高中的學生真可憐」、「噁心，這些老師應解僱」。並且有人反對「認識同志」的教育，認為：「小時候也沒人教我打炮可是我還是會，現在沒人想了解同性戀為何要一直逼人了解呢？」

設計師聶永真在臉書上對於救台盟這則po文表示：「我真的要吐了，沒常識也不要出來秀下限。」有挺同教師留言表示，「我們學校的某組長剛才來要求我把放在專科教室門上的彩虹旗拿掉，還說：『我不知道怎麼跟家長解釋、我自己也無法接受這樣的事情，現在家長很恐怖，妳要保護妳自己。』面對他們的無知，我好無力。你怎麼能因為你的無知和立場，就濫用自己工作的權利、無視性別平等教育法、抹掉既存的事實。」