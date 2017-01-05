反同團體追殺？ 全台百名教師挺同
2017-01-05 17:31
全台近百名教師公開力挺認識同志等相關教育，希望化解歧視。（圖截自「我支持認識同志教育」臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁「我支持認識同志教育」中，有全台近百名於校園任教的老師們公開力挺「認識同志教育」，希望透過了解消除歧視，此舉引來反同團體的不滿，搶救台灣希望聯盟在臉書上號召抵制這些老師。
救台盟的臉書po文底下的留言說，有人看了這些老師們手舉的「正是因為有所歧視，所以更要認識同志」標語，提出「我是不是也應該舉個牌？『因為有所歧視，所以更要認識基督。』」有人提出：「怎麼沒有出來贊成異性戀的老師？現在贊成同志教育的老師應該也是受過性平教育的洗禮吧。可見洗腦教育多可怕！還說同志是天生的，幹嘛要特地教？產生一堆腦子不平衡的一群人，不能稱之為老師，再讓這些老師繼續教性平，台灣真的是亂透了。」
有人怒批「行政不中立的老師們就是該滾出校園。」、「宜蘭高中的學生真可憐」、「噁心，這些老師應解僱」。並且有人反對「認識同志」的教育，認為：「小時候也沒人教我打炮可是我還是會，現在沒人想了解同性戀為何要一直逼人了解呢？」
設計師聶永真在臉書上對於救台盟這則po文表示：「我真的要吐了，沒常識也不要出來秀下限。」有挺同教師留言表示，「我們學校的某組長剛才來要求我把放在專科教室門上的彩虹旗拿掉，還說：『我不知道怎麼跟家長解釋、我自己也無法接受這樣的事情，現在家長很恐怖，妳要保護妳自己。』面對他們的無知，我好無力。你怎麼能因為你的無知和立場，就濫用自己工作的權利、無視性別平等教育法、抹掉既存的事實。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 人窮志不窮！樂隊成員捆黑膠帶充當皮鞋
- 高雄只是較繁華的雲林？他的感嘆文掀鄉民討論
- 「花現龍井」首辦全馬 800焢窯報名秒殺
- 不愛喝水反覆結石 裝輸尿管導管也結晶
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- 北市仁愛圓環汽車連環撞 1小貨車翻覆
- NBA》籃網三連敗 林書豪明天無法挽救
- 誤騎士不服取締 警竟失控回：你們「426」...
- 股滙齊揚外資歸隊 大盤漲升至9358點
- 消防員冒險救2命 屋主︰金鍊子不見了
- 麗星郵輪今年重返高雄 擬34艘次
- 紐約列車事故傷百人 官方：疑人為因素
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 恭喜！賴琳恩與陳乃榮結婚了！
- 自籌財源少 非法定社福支出遭檢討
- 近期不設新校 廍子、新光是特例
- 內灣老街學廣告廣播尋人 找回走失童
- 基檢打掃弱勢家庭 獨居老人滿心感謝
- 原民實驗教育研討 6校分享經驗
- 拒絕酒毒 金陽組「贖罪男孩」展舞技
- 撞緩冲器 紐約火車車禍 逾100人受傷
- 才撞到頭 女星仆街扭傷被迫休養1個月
- NBA》滿滿的大三元 魏少再5隊就能胡牌
- 林健寰演失智症 遇女神竟當場尿失禁
- 李冰冰認愛摸臀男 「老情人」牽的線
- 孝子無辜遭少女砍殺 手殘獲判賠578萬
- 喝茫醉上國道追撞2車 男落網辯車不是我開的！
- 【高雄過好年】三鳳中街南北貨 價格多持平
- 明起開鍘 Uber司機罰10萬、吊照
- 善心婦認捐80路燈 燈桿掛靜思語
- 鴛鴦大盜搶小黃 運將保溫瓶擊退劫匪
- 鎖定智慧耳機市場 聯發科推MT2533D晶片
- 消防危險職務加給 消防署：未取消
- 自由廣場》〈北社評論〉是台灣該為自己正名的時候了
- 英超》阿里2記頭錘破門 熱刺終結切爾西13連勝 （影音）
- （贈票）不要不信邪 《別敲兩次門》挑戰古老禁忌
- 築地新年第一鮪魚王 新台幣2041萬元萬標售
- NBA》字母哥絕殺球致勝 尼克苦吞六連敗（影音）
- 浩子將暫別 浩角翔起為何比87
- 一例一休爭議 賴清德：輔導優先取代直接開罰
- 川普︰俄網攻攏是假
- 余文樂新歡遭黑衣人追債 父母說話了...
- 總預算若不通過 柯建銘：民進黨可以倒了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：反同團體追殺？ 全台百名教師挺同
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分