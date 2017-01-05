鐵道路跑8日北湖車站登場 7000跑友一起追火車

紀念小火車頭可以實際奔馳在完賽獎牌上。（博聯行銷有限公司提供）

2017-01-05 16:25

［記者黃美珠／湖口報導］結合鐵道展的首屆「鐵道路跑～乘風接軌」活動，本週（8）日清晨將在台鐵北湖（口）站旁、YAMAHA台灣山葉機車新竹廠外舉行。由於完賽獎牌是段小鐵道，上頭可行走同屬完賽禮的木製小火車頭，加上至少有10公里路線將沿著鐵道馳騁，還將途經東南亞最大的「火車醫院」～富岡基地，以致一舉號召到7000人共同挑戰追火車的浪漫和快樂。

鐵道路跑主辦單位博聯行銷有限公司表示，這場路跑活動一開放報名就造成轟動，短短不到2週就立刻額滿，讓很多來不及的跑友們紛紛「陳情」，最後將共有7000名跑友共襄盛舉。

這場國內全新的主題賽事，不僅路線破天荒規畫出超過至少10公里沿著鐵道馳騁，途中還經過有東南亞最大的「火車醫院」之稱的富岡基地。

為了滿足全台超過40萬的鐵道迷，除了賽事提供多項鐵道紀念品、鐵路便當，也結合鐵道展覽，提供包括小火車搭乘、火車駕駛模擬器、台灣鐵道史展與眾多相關文創商品等，讓民眾從眼看、耳聽、手碰等都能感受到濃濃的鐵道味。

木製的紀念小火車也是鐵道路跑的完賽禮之一。（博聯行銷有限公司提供）

本週日即將在北湖口登場的首屆鐵道路跑玩賽獎牌，本身就是一段小鐵道。（博聯行銷有限公司提供）

首屆鐵道路跑賽紀念衫。（博聯行銷有限公司提供）