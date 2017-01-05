鐵道路跑8日北湖車站登場 7000跑友一起追火車
2017-01-05 16:25
紀念小火車頭可以實際奔馳在完賽獎牌上。（博聯行銷有限公司提供）
［記者黃美珠／湖口報導］結合鐵道展的首屆「鐵道路跑～乘風接軌」活動，本週（8）日清晨將在台鐵北湖（口）站旁、YAMAHA台灣山葉機車新竹廠外舉行。由於完賽獎牌是段小鐵道，上頭可行走同屬完賽禮的木製小火車頭，加上至少有10公里路線將沿著鐵道馳騁，還將途經東南亞最大的「火車醫院」～富岡基地，以致一舉號召到7000人共同挑戰追火車的浪漫和快樂。
鐵道路跑主辦單位博聯行銷有限公司表示，這場路跑活動一開放報名就造成轟動，短短不到2週就立刻額滿，讓很多來不及的跑友們紛紛「陳情」，最後將共有7000名跑友共襄盛舉。
這場國內全新的主題賽事，不僅路線破天荒規畫出超過至少10公里沿著鐵道馳騁，途中還經過有東南亞最大的「火車醫院」之稱的富岡基地。
為了滿足全台超過40萬的鐵道迷，除了賽事提供多項鐵道紀念品、鐵路便當，也結合鐵道展覽，提供包括小火車搭乘、火車駕駛模擬器、台灣鐵道史展與眾多相關文創商品等，讓民眾從眼看、耳聽、手碰等都能感受到濃濃的鐵道味。
木製的紀念小火車也是鐵道路跑的完賽禮之一。（博聯行銷有限公司提供）
本週日即將在北湖口登場的首屆鐵道路跑玩賽獎牌，本身就是一段小鐵道。（博聯行銷有限公司提供）
首屆鐵道路跑賽紀念衫。（博聯行銷有限公司提供）
鐵道路跑賽紀念毛巾。（博聯行銷有限公司提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 人窮志不窮！樂隊成員捆黑膠帶充當皮鞋
- 28歲產銷班長蘇德威 為林園水產轉型注入新思維
- 英研究：地中海飲食 可防腦部萎縮
- 「台南好停」服務國際化 公有停車場營造英語友善環境
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- 最大敵人是張善政、賴清德？ 柯P又神回...
- 彰縣車禍死亡人數創新低 縣長仍不滿意…
- 自由談》公聽會崩盤 換公視救援
- 鴛鴦大盜搶小黃 運將保溫瓶擊退劫匪
- （影音）楊謹華露香肩 期許2017「不讓愛我的人擔心」
- 富驛-KY違反公司資訊申報作業辦法 櫃買中心開罰
- 美眾院議事新規定 違規罰款1萬6千元
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 恭喜！賴琳恩與陳乃榮結婚了！
- 當沖降稅至0.15％ 政院通過
- 台客新春大團拜 台北水岸大歡唱
- 阿妹不簡單 用這招狂挖別人痛處
- 才撞到頭 女星仆街扭傷被迫休養1個月
- 薩爾瓦多規模5.3地震 未傳出傷亡
- 天母豪宅華固天鑄 實價登錄每坪150萬
- 裁員萬人！暖冬遇業績寒冬 68家梅西百貨歇業
- 一例一休衝擊 弱勢族群福利縮水
- 別敲兩次門再創恐怖經典
- 蔡後天出訪4友邦 將與多國元首雙邊會晤
- NG白鯧1尾350元 週六開賣
- 東西老二對決 馬刺護家8連勝
- 任賢齊撞樹灰頭土臉 哎喲不能行房
- 駐歐盟大使閃辭 英恐「硬脫歐」
- 潭子農特產 筆柿糕、茂谷柑禮盒上市
- 禽流感肆虐 法國部分地區即日起撲殺鴨鵝
- 賴清德到台東天后宮參拜 感謝協助震災
- 好市多新莊店週末開幕 交通備戰
- 曾加入國民黨 顧立雄：年幼無知
- 竹縣122號縣道雨水下水道施工 用路人請改道
- 9成5上櫃公司搶登記股東會 6月份仍最熱門
- 夫婦家中床上驚見半裸男 下一步更驚悚...
- 摩依士當選海地總統 蔡總統致函祝賀
- 破壞電表竊電 餐廳業者追繳140萬元獲緩起訴
- 《張重金花10年完成三部曲》漫畫說六堆客家史「碧血丹青」發表
- 胡志強籲解散黨產會 顧立雄：不以為然
- 天后容祖兒裝傻 親暱台灣小鮮肉
- 誤騎士不服取締 警竟失控回：你們「426」...
- 今年迎3成員退伍 SJ有望下半年回歸發新輯！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：鐵道路跑8日北湖車站登場 7000跑友一起追火車
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分