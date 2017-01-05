花東鐵瓶頸段雙軌暨全線電氣化 環差分析通過

2017-01-05 16:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕攸關鐵路安全防護以及便利性的「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫」環差，今送入環評專案小組審查，目標將現以單軌雙向營運的南平至鳳林路段鋪設雙軌，不僅能防止事故發生影響營運，也可以縮短等車時間。在環評委員認為案件相對單純之下，建議此案通過，後續將送環評大會審議。

南平至鳳林路段全長約9公里，為壽豐至光復25公里間僅存的單軌路段，而花東旅運需求越來越高，為避免該路段未來成為瓶頸，提高路線容量，因此進行雙軌鋪設計畫，所需經費17億，預計2020年底完工。

而為配合鐵路雙軌化工程，鐵路改建工程局在計畫中也提到將延長萬里溪鐵路橋544公尺，並擴建第二深林橋及鳳林圳橋，維持計畫沿線的排水順暢。

環評專案小組最後決議此案通過，但需補充包括土石方平衡計算內容、暴雨期間逕流之計算、說明施工期間的噪音減輕對策、以及土石運送車輛避開附近學校的路段及時段等資料。