爭取高鐵到屏東 社團發動一人一信給小英
2017-01-05 16:23
有社團發起一人一信給總統蔡英文，爭取高鐵南延屏東。（記者侯承旭攝）
〔記者侯承旭／屏東報導〕今天是台灣高鐵通車滿10週年，「爭取高鐵到屏東聯盟」發起一人一信給總統蔡英文，呼籲中央儘快核定高鐵延伸屏東計畫。
該聯盟去年底透過行政院國發會的公共政策網路參與平台，提案爭取高鐵延伸至屏東，不到一週超過5000人附議，交通部必須於2月7日前針對提案正式回應。
今天正好是高鐵通車10週年，該聯盟再度發起一人一信給總統蔡英文，指交通部對於高鐵延伸至屏東的議題仍然漠視，希望政府真正重視屏東民眾的需求，積極改變重北輕南的經濟政策，導正南北經濟結構差異。
此外，屏東縣長潘孟安今天在高屏澎東四縣市交通論壇中指出，中央應儘速核定高鐵、捷運、港灣等攸關南部發展的重大建設，以促進區域均衡發展。
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