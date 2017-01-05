| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
小英出訪伴手禮 腕錶、獼猴瓶…樣樣有深意
 首頁 > 生活

清晨霧鎖北埔 霧中慈天宮罕見朦朧美

新竹縣北埔鄉今天清晨出現大霧，霧中的古蹟慈天宮呈現另一種朦朧美。（圖由姜瑞金提供）

2017-01-05  16:21

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣北埔鄉古蹟慈天宮管理委員會總幹事姜瑞金，今天清晨早起開廟門時發現濃霧瀰漫，古色古香的慈天宮在霧氣中呈現另一股美感，他趕緊用手機拍下照片然後上傳臉書社團，不少網友都大讚這是古蹟罕見的朦朧美。

姜瑞金說，他7點多拍照時剛好是霧氣開始要散的時候，霧中的慈天宮好像雲霧中的天宮一樣呈現另一種莊嚴的美感，鏡頭換個方向往宮前的北埔老街拍，若隱若現的街道和房舍看起來和平常人潮洶湧的景象截然不同，感覺就像是個清幽的山城。

姜瑞金把「霧中慈天宮」、「霧中老街」照片放上臉書後，吸引不少網友按讚，還有人譽為是難得一見的「霧鎖山城」美景。

新竹縣北埔鄉今天清晨出現大霧，霧中的北埔老街房舍若隱若現，被網友譽為是「霧所山城」美景。（圖由姜瑞金提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 慈天宮 濃霧
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：清晨霧鎖北埔 霧中慈天宮罕見朦朧美


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.