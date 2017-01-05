清晨霧鎖北埔 霧中慈天宮罕見朦朧美
2017-01-05 16:21
新竹縣北埔鄉今天清晨出現大霧，霧中的古蹟慈天宮呈現另一種朦朧美。（圖由姜瑞金提供）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣北埔鄉古蹟慈天宮管理委員會總幹事姜瑞金，今天清晨早起開廟門時發現濃霧瀰漫，古色古香的慈天宮在霧氣中呈現另一股美感，他趕緊用手機拍下照片然後上傳臉書社團，不少網友都大讚這是古蹟罕見的朦朧美。
姜瑞金說，他7點多拍照時剛好是霧氣開始要散的時候，霧中的慈天宮好像雲霧中的天宮一樣呈現另一種莊嚴的美感，鏡頭換個方向往宮前的北埔老街拍，若隱若現的街道和房舍看起來和平常人潮洶湧的景象截然不同，感覺就像是個清幽的山城。
姜瑞金把「霧中慈天宮」、「霧中老街」照片放上臉書後，吸引不少網友按讚，還有人譽為是難得一見的「霧鎖山城」美景。
新竹縣北埔鄉今天清晨出現大霧，霧中的北埔老街房舍若隱若現，被網友譽為是「霧所山城」美景。（圖由姜瑞金提供）
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