英研究：地中海飲食 可防腦部萎縮

2017-01-05 16:09

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）的最新研究，地中海飲食的好處多多，不但使人腦部健康年輕，也有助老年人免於大腦萎縮，防止認知能力衰退。

愛丁堡大學針對401名蘇格蘭老年人進行調查，其年齡介於73至76歲之間，他們接受腦部磁振造影檢查（MRI），分析其腦容量和腦皮層厚度。

研究發現，攝取近似地中海式飲食的受試者，3年後較無腦部萎縮的情形。對照之下，經常攝取肉類和乳製品的受試者，腦部萎縮較為嚴重。

地中海飲食攝取以水果、蔬菜、豆類、穀物和橄欖油為主，伴以適量的白肉、紅酒和乳製品，以及少量紅肉。

研究主筆路西安諾（Michelle Luciano）指出，人們隨著年齡增長，腦部也會自然萎縮，記憶力會隨之衰退。這份研究證明，地中海飲食對腦部健康有益，可能提供對大腦的長期保護。

本研究刊登於神經學（Neurology）期刊。