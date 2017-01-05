更年期熟男「軟趴趴」 體外震波助改善

2017-01-05 16:18

〔記者張議晨／台北報導〕近期氣候忽冷忽熱，處於「更年期」階段的50至60歲熟男，不僅代謝及心血管門診求診率增加，出現勃起功能障礙者的求診比率，也較以往增加近3成。台北市立聯合醫院泌尿科醫師杜元博指出，天氣異常易造成周邊血管循環障礙，是造成勃起功能障礙患者增加的主因。想要改善勃起障礙，除藥物治療外，現在還有新型「體外震波治療」，可供民眾做選擇！

一名78歲患者雖維持正常起居，但唯一的不滿意就是「性事」，去年開始接受震波治療後，順利讓軟趴趴的陰莖「覺醒」，重拾雄風，房事性福美滿。

據統計，台灣50至60歲男性中，約有五成有勃起障礙，其中有3成屬壓力所產生，另外7成則是因生理方面，如血管、神經、賀爾蒙分泌等因素所造成。

杜元博表示，50至60歲男性，常因男性睪固酮濃度降低，加上生活壓力及不良生活習慣，最終導致多重性勃起功能障礙，且多以血管性勃起障礙為主而影響「性福」。

杜元博指出，如勃起硬度如蒟蒻，屬重度勃起功能障礙，若像剝皮香蕉或軟皮香蕉，則屬中輕度。如果硬度類似小黃瓜，則表示勃起功能正常。

勃起功能障礙一般可用藥物、負壓助勃器協助改善，不過去年「體外震波治療系統」核可上市，成為男性重振雄風的另一項選擇。

他解釋，體外震波主要利用低能量震波促進標的物血管新生，不需麻醉及口服藥物配合，一般接受8至12次療程，就可改善六成以上勃起功能障礙，效果可持續約3個月，主要副作用僅些微「瘀青」，約5到10天就會消退。

另外，常見有性功能方面困擾的男性諱疾忌醫，於網路、電視上購買號稱能「回春」的藥物，杜元博表示，威爾鋼、犀利士等藥物已獲得良好醫學實證，但許多壯陽藥效果未經證實，建議有性功能障礙者，還是尋求專業醫師協助，由醫師開立處方協助改善，才是最好方法。