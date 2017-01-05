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「台南好停」服務國際化 公有停車場營造英語友善環境

2017-01-05  16:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市推動英語二官語，台南市停車管理處配合政策率先完成5座公有路外停車，取得「英語友善標章認證」，訓練停車場人員能以簡易英語溝通，解決國外遊客相關停車問題，並將進一步推動民營停車場取得英語友善標章，提升南市停車場國際化。

交通局長張政源表示，停車場英語友善環境從停車場名稱、入口導引、按鈕取票、停車區、繳費處、離場導引均有雙語標示，停車場內服務設施如電梯、樓梯、廁所、管理室、自動繳費機操作畫面亦有雙語標示，營造國外遊客開車進入停車場後，可以方便使用的停車環境。

英語友善標章（English-Friendly Emblems）認證分為硬體環境雙語化的English Friendly標章，及服務人員英語接待能力的We Speak English標章兩種。

停管處處長黃俊傑表示，中西區海安路地下停車場、東區文化中心廣二停車場、崇善路龍山停車場等3處停車場已設置完善雙語標示；東區東光路地下停車場及文化中心森活機車停車場等2處停車場，除了營造雙語環境外，服務人員亦可以使用簡易英語導引停車場設施、路徑。

交通局表示，將持續擴大公有停車場雙語標示外，亦將推動無人智慧停車管理，建置無線射頻辨識系統（RFID）、車牌辨識系統（LPR）、GPS定位導航及4G傳輸設備等現代化技術，提供即時動態剩餘車位資訊，讓民眾享受智慧、便利又安全的「台南好停」目標。

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  • 台南市停車管理處完成5座公有路外停車場英語友善標章認證。（記者洪瑞琴攝）

    台南市停車管理處完成5座公有路外停車場英語友善標章認證。（記者洪瑞琴攝）

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